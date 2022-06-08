تركيا: يمكننا إنشاء آلية مع روسيا لضمان مرور آمن للحبوب الأوكرانية

قام كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالتحدث خلال لقاء صحفي بعد اجتماع في أنقرة يوم الأربعاء.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن نوايا روسيا وأهدافها في أوكرانيا "واضحة" وأكد أن موسكو لا تمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا.

عندما سأل صحفي أوكراني لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، "ما عدا منتجات الحبوب، ما الذي سرقته روسيا من أوكرانيا"، أجاب لافروف: "فيما يتعلق بالحبوب، لا يوجد عقبة أو تحدٍ تسبب فيه الاتحاد الروسي".

قال لافروف مجددًا في تصريحاته السابقة أثناء الضغط على السيد زيلينسكي أن يعطي تعليمات حتى تصبح الموانئ الأوكرانية آمنة، قائلاً إن أوكرانيا بحاجة إلى إزالة الألغام من المياه لضمان المرور الآمن للسفن.

وقال "الاتحاد الروسي لا يضع أي عقبات أمام مرور السفن أو السفن. نحن لا نمنع أي شيء".

قال وزير الخارجية الروسي إن روسيا تناقش تأمين المرور الآمن للسفن مع الجيش التركي.