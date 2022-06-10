هدد بإطلاق نار جماعي.. أم تدافع عن ابنها وتؤكد: إنه حساس وليس عنيفًا

شاركت شارلوت مانلي رد فعلها تجاه القبض على ابنها البالغ من العمر 19 عامًا، جوشوا بوين، الذي اتُّهم بالتهديد بإطلاق النار على مدرسة ثانوية ومركز شرطة ودار سينما.

وأكدت الأم أن بوين "ليس شخصًا عنيفًا، إنه هادئ جدًا. إنه حساس للغاية".

تقول مانلي إن التعليقات صدرت منه عبر الإنترنت - في غرفة دردشة للعبة فيديو. أكدت السلطات أن شخصًا ما أبلغ عنه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي قام بدوره بإبلاغ شرطة كاسا غراندي. وقال المحققون إن بوين هدد العائلة وأصدقائه أيضًا، مشيدًا بإطلاق النار في المدرسة في يوفالدي بتكساس.

وبينما تؤكد الشرطة أنه لم يتم العثور على بنادق أثناء اعتقاله، الأحد الماضي، إلا أنها تقول إنه من المحتمل أنه تمكن من الوصول إليها.