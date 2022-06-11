شاهد تأثر مذيعة CNN وهي تودع الزميلة أروى دايمون

في لقائها الأخير على شبكة CNN، تتحدث أروى دايمين عن تجربتها منذ بداية عملها في العراق بـ2003 حتى اليوم، وكيف شكلت هذه التجارب العديدة شخصيتها.

وقالت:"لقد أصبحت متأثرة الآن، لذلك سننهي هذا بالقول إنه لشرف لي أن أحظى بحياة تمكنت فيها من الحصول على أفكار ومتابعتها بالفعل. هذه نقطة أخرى من تلك التقاطعات في الحياة وقد حان الوقت بالنسبة لي لأرى إلى أين يذهب هذا المسار المجنون. إنه أمر مزعج، لكنني متحمسة، وبعد كل شيء، إذا كنتم تعرفوني، فأنتم تعلمون أنني أكثر خوفًا من العيش مع "ماذا لو" أو "إذا فقط"، من المجازفة والفشل."