فقدت منذ 4 سنوات.. العثور على امرأة في حفرة واتهام رجل بقتلها

غابت امرأة لمدة 4 سنوات منذ 2018 ولم يعلم أحد مكانها رغم التحقيقات، إلى أن وجد شخص ما جثتها في حفرة، ليعتقل الرجل المسؤول ويتهم بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى.

أبلغت ابنتها عن اختفاء سيلفيا فريندز. هذا ما وجدناه. في وثائق المحكمة، ذهب المحققون إلى منزل سيلفيا ووصفوا رائحة كريهة في غرفة النوم وبقعة بنية تغطي معظم الأرض. تم اختبار البقعة من الدم، لكن الوثائق تقول إن الاختبار جاء سلبيًا.

ثم في 26 أبريل 2022، تقول إفادة خطية إن المالك الحالي لمنزل سيلفيا اتصل ليبلغ أنه عثر على كيس قمامة داخل فتحة. تصف سجلات المحكمة آخر ستة أقدام بعمق، اعتقد المحققون أنهم رأوا ساق حيوان، وبعد ذلك بقايا بشرية.

أكدت اختبارات الحمض النووي أنهم عثروا أخيرًا على سيلفيا.