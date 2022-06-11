من الأسباب التي تقف وراء استعداد بايدن لضبط علاقة أمريكا مع السعودية، وتحديد موعد البت في انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، وجدل بسبب فيديو للمنصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة الطاو، وكوريا الشمالية تعين أول امرأة وزيرة للخارجية، وصولا إلى فيديو صادم يُظهر جاستن بيبر لحظة إعلان إصابته بشلل في وجهه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أثار تأكيد مسؤولين أمريكيين أن واشنطن مستعدة لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع السعودية وتجاوز قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، تفاعلا واسعا باعتباره تحولا كبيرا في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن

سجّلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ملاحظة إيجابية يوم السبت خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إن المفوضية ستكون مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على تقييمها بشأن ما إذا كان ينبغي التوصية بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي "بحلول نهاية الاسبوع المقبل".

أثار الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له يمارس طقوس ديانة الطاو الآسيوية.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، السبت، أن كوريا الشمالية عيّنت مفاوضة نووية كبيرة كأول وزيرة للخارجية في البلاد، وسط تحذيرات من الولايات المتحدة بأن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية.

أعلن المغني الكندي الشاب، جاستن بيبر عبر حسابه على موقع إنستغرام أنه يعاني من متلازمة "رامزي هانت" التي سببت له شللا في النصف الأيمن من وجهه، بسبب فيروس أضر بعصب أذنه.