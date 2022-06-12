شارك عشرات الأشخاص في جهود البحث عن طفل صغير ضائع في منطقة في ولاية مونتانا الأمريكية.

قالت الشرطة إن ريكر ويب البالغ من العمر ثلاثة أعوام شوهد آخر مرة يوم الجمعة، وكان يلعب مع كلب العائلة في الفناء خارج المنزل عندما اختفى.

استخدم الباحثون فرق كلاب وقارب للبحث عن الطفل رايكر يوم الجمعة، لكن الطقس السيئ أعاق البحث.

يقول مكتب عمدة مقاطعة لينكولن إنه تم العثور على رايكر يوم الأحد.

قالت السلطات إنه كان في حالة معنوية جيدة لكنه كان جائعًا وعطشًا ويرتعش من البرد.

تم نقل الصبي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، لكن من المتوقع أن يكون بخير.