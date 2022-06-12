من تعهد السعودية بتقديم 10 ملايين دولار لمواجهة خطر الناقلة "صافر" باليمن، وتعليق دبلوماسي أمريكي على زيارة قرداحي للعراق، وفيديو لحظة غرق سفينة سودانية محملة بآلاف الأغنام، مرورًا بسلسلة المطاعم الروسية الجديدة التي تحل محل ماكدونالدز، وتشريع جديد لـ"شراء الأسلحة" في أمريكا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، عن تقديم 10 ملايين دولار لمواجهة التهديدات البيئية التي تشكلها ناقلة النفط صافر الراسية في ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة اليمنية.

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن اتفاق بشأن مبدأ تشريع سلامة السلاح، الأحد، الذي يتضمن "موارد الصحة النفسية اللازمة، ويحسن السلامة المدرسية والدعم للطلاب، ويساعد على ضمان المجرمين الخطرين وأولئك الذين حُكم عليهم على أنهم مرضى نفسيون لا يمكنهم شراء أسلحة".

علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على الزيارة التي قام بها وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي إلى العراق ولقائه بقيادات سياسية.

غرقت سفينة تقل نحو 16 ألف رأس غنم أثناء مغادرتها ميناء سواكن بشمال شرق السودان السبت ، بحسب شرطة الموانئ السودانية.

أعادت روسيا إطلاق ماكدونالدز تحت علامة تجارية وملكية جديدة. تمت إعادة تسمية عملاق الوجبات السريعة الأمريكي باسم "Vkusno & Tochka"، وهو ما يُترجم إلى "لذيذ وفقط". زار فريد بليتجن من CNN ميدان بوشكينسكايا في موسكو، وهو نفس الموقع الذي افتتحت فيه مطاعم ماكدونالدز للمرة الأولى في روسيا عام 1990.