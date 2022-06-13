شرح ديفيد غيرغن، الذي عمل مستشارًا في البيت الأبيض لأربعة رؤساء مختلفين، لمراسل CNN فريد زكريا، أين أخطأت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولماذا يشعر بالقلق من احتمال عودة المواجهة بين بايدن والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأشار غيرغن إلى أن أداء بايدن في الرئاسة "ليس كما ينبغي أن يكون"، مضيفًا "في وقت مبكر، ظننت أنه سيصبح قائدًا مبادرًا للغاية، لأنني اعتقدت أن التعاطف الذي كان لديه، وفهمه والقوة الداخلية التي أتت من التعامل مع النكسات واللحظات القاسية، اعتقدت أنها ستجعله أكثر صلابة للرئاسة".

كما أكد غيرغن على أنه قلق من تكرار مواجهة بايدن والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية 2024، "عندما يكون كلا الرجلين في الثمانينيات".

وقال غيرغن "لم نكن في هكذا موقف سابقًا، ولا أعتقد أن هذا صحّي. الرئاسة معقدة للغاية وتتطلب حكمًا جيدًا. تحكم فقط على القرارات الصعبة، التي تكون نسبها 52٪ مقابل 48٪. يتم اتخاذ القرارات بشأن القضايا السهلة في مكان آخر".