هل دفع سعر الوقود بايدن إلى لقاء محمد بن سلمان؟ شاهد رد كيربي لـCNN

قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه "سيلتقي مع القادة في جميع أنحاء العالم إذا كان ذلك في مصلحة الشعب الأمريكي"، وذلك على ضوء سؤال مذيعة شبكتنا له عما إن كان بايدن سيجري محادثات رسمية مع محمد بن سلمان إذا لم يكن سعر الوقود يساوي 5 دولارات للغالون.

وقال كيربي ردًا على السؤال "قال الرئيس هذا قبل ذلك، سيلتقي مع القادة في جميع أنحاء العالم إذا كان ذلك في مصلحة الشعب الأمريكي، إذا كان ذلك في مصلحة الأمن القومي لدينا، وهو يؤمن أن هذه الرحلة في مجملها، كل المحادثات التي سيجريها على مدى ثلاثة أيام، تناسب ذلك المشروع".

وعند سؤاله عما إن كان بايدن سيتحدث مع محمد بن سلمان فيما يخص قضية خاشقجي، رد كيربي قائلًا "بالطبع، سيتحدث الرئيس عن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان أيضًا. نحن نتحدث دائمًا عن حقوق الإنسان عندما نذهب ونزور النظراء في جميع أنحاء العالم. إنه أحد المكونات الأساسية للسياسة الخارجية للرئيس، ولا يمكنك الحصول على سياسة خارجية فعالة دون أن تكون متجذرة في القيم، وسوف يمثل الرئيس هذه القيم بشكل واضح أمام جميع النظراء بكل الوسائل".

أما فيما يخص أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أشار كيربي إلى أن "الرئيس لن يبتعد أبدًا عن تمثيل مصالح الشعب الأمريكي على مستوى الأمن القومي أينما يذهب. ويواصل القيام بكل ما في وسعه لدعم أسر ضحايا 11 سبتمبر، ويعرف الحزن المدمر الذي لا يزالون يمرون به، ولن يتوانى عن تمثيلهم وتمثيل ما يقلقهم".