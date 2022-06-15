وفقًا لوسائل إعلام حكومية روسية، تم نقل زعيم المعارضة، أليكسي نافالني، من مستعمرة جزائية إلى سجن شديد الحراسة، ومع ذلك، لم يتلق فريق نافالني أي معلومات تتعلق بمكان وجوده. تحدث مذيع CNN، أندرسون كوبر، إلى صديقة نافالني، ماريا بيفشيك، حول آخر التطورات في هذه القضية.

وبحسب بيفشيك، فقد أكدت أنها لا تعرف مكان نافالني قائلة "يجب أن أكون صريحة، ليس لدي أدنى فكرة عن مكان أليكسي نافالني. لا أحد يعرف لأنه اختفى اليوم، لذا لا نملك أي فكرة عن مكانه في هذه اللحظة".

وأضافت "لا أعتقد أنه من الدقة الرجوع إلى وسائل الإعلام الروسية. هناك منافذ إخبارية محددة أبلغت عن هذا الأمر. لقد أخطأوا من قبل، ونحن نعلم، أنه في بعض الأحيان، يمكن أن يُطلب منهم فقط الإبلاغ عما تريده الدولة. لذا، نحن لا نعتمد على هذه المعلومات حتى نسمع شيئًا رسميًا، حتى يتم إخطارنا، أنه تم نقل نافالني وأن هذا هو المكان الذي سنعثر عليه فيه. لذلك نحن لا نعتمد على هذه المعلومات".