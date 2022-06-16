واجه مراسل CNN، فريد بلايتن، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وسألها عما إن كان حديث الرئيس فلاديمير بوتين عن أوجه الشبه بين استراتيجيته الخاصة بأوكرانيا واستراتيجية بطرس الأكبر هو اعتراف بانتهاك القانون الدولي.

وكان بلايتن يحضر منتدى بطرسبرغ الاقتصادي، حيث يقول الروس إنهم يريدون إعادة توجيه اقتصادهم بعيدًا عن الغرب، بسبب العقوبات، وبسبب تقديم إدارة بايدن وحلفاء أمريكا الأسلحة لكييف، إذ يتهم إن الروس الولايات المتحدة بشكل أساسي بتأجيج الصراع في أوكرانيا.

وسأل مراسل شبكتنا المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن بعض الأشياء التي قالها بوتين مؤخرًا، والحقيقة التي يعتقد أنها موجودة في تاريخ بطرس الأكبر، وأنه يستعيد الآن أراض تابعة لروسيا في أوكرانيا كما يعتقد، الأمر الذي أدى إلى تبادل كلامي غاضب.

إليكم نص ما حدث:

فريد بلايتن: تحدث رئيس الاتحاد الروسي يوم الخميس وشبه العملية العسكرية الخاصة التي قامت بها روسيا، وغزو أوكرانيا، بالأمور التي فعلها بطرس الأكبر في حرب الشمال الكبرى، وقال إن روسيا - في تقديره - تستعيد أراض تعود إلى روسيا وتقويها. أليس هذا اعترافًا بانتهاك جسيم للقانون الدولي؟

ماريا زاخاروفا: متى ستستخدم نفس اللهجة هذه عندما تسأل سلطاتك الخاصة؟ لماذا تستخدم هذه اللهجة عندما تسألنا؟ ألقِ نظرة على عام 2014، كان لدينا استفتاء.

فريد بلايتن: السؤال الكبير هو “استعادة وتقوية” مناطق البلدان الأخرى. أليس هذا انتهاكًا للقانون الدولي؟

ماريا زاخاروفا: هل كان هناك أساس قانوني لغزو العراق؟

فريد بلايتن: أنا لا أتحدث عن العراق الآن. إنكم تقومون بغزو بلد سيادي.

ماريا زاخاروفا: لقد ذكرت غزونا، احتلال للأراضي. ما هي المناطق التي تتحدث عنها؟

فريد بلايتن: المنطقة بأكملها حول بحر آزوف على سبيل المثال، ومحاولة الغزو الزحف نحو كييف، أجزاء كبيرة من لوغانسك ودونيتسك التي كانت تحت سيطرة الأوكرانيين. ثم لديك المنطقة حول خيرسون.

ماريا زاخاروفا: إذًا هل تتحدث عن دونيتسك و لوغانسك؟ قد يكون لديك معلومات أكثر مما لدي، فليس لدي هذه المعلومات عن كييف. تم الاعتراف بأقاليم دونيتسك و لوغانسك كدول ذات سيادة. كان هناك استفتاء كما قلت، يعكس إرادة الشعب.

فريد بلايتن: إذا قال الرئيس الروسي إن ما يحدث في أوكرانيا هو استعادة للأراضي الروسية ولتعزيز تلك الأرض، فهل يمكنك أن تشرحي لي ماذا يعني؟ أين سينتهي؟ وأليس هذا انتهاكًا للقانون الدولي؟

ماريا زاخاروفا: أنت تقول أنني لا أجيب على سؤالك. أنت فقط لا تحب الطريقة التي أجيب بها. أنا أجيب عليك، ربما يتعارض مع رؤيتك. تقول أمريكا إنها غير اعتيادية، وقد قلنا إن هذا المفهوم خاطئ. لكن يمكنني إخبارك أن القوات الأمريكية موجودة الآن في سوريا، لم يطلب أحد منهم الحضور.