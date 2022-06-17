وقعت هذه الحادثة في 7 يونيو/حزيران في أحد مراكز الاعتقال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يقول مسؤولو السجن إن بريدجيت هارفي هاجمت الضابط ليليان خيمينيز من الخلف.

حاولت هارفي خنق خيمينيز بغطاء وسادة.

تمكنت خيمينيز من استدعاء فريق الاستجابة للطوارئ على الراديو الخاص بها.

كما قدم العديد من النزلاء لمساعدتها وأزالوا غطاء الوسادة من حول رقبتها.

أصيبت خيمينيز بجروح طفيفة.

هارفي والمتآمر الذي ساعدها يواجهان اتهامات بالاعتداء.

وتم نقلهما إلى الحبس الانفرادي مع سجينتين آخرتين يُزعم أنهما لعبوا دورًا في الهجوم.