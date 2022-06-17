أخبر السناتور الروسي، كونستانتين كوساتشيف، مراسل CNN فريد بلايتن، الجمعة أنه "متأكد تمامًا" من أن الغزو الروسي لأوكرانيا حال دون اندلاع حرب عالمية ثالثة، مضيفًا أن العملية العسكرية منعت "صراعًا أوسع وأكبر في روسيا وحلف شمال الأطلسي".

وقال كوساتشيف "أعتقد أن القوة العسكرية الروسية حالت دون نشوب صراع أوسع نطاقا بكثير بين روسيا والناتو في المستقبل".

وتابع قائلًا "نحن جميعًا ندرك الخسائر التي تحدث الآن. لكنني متأكد تمامًا من أننا تمكنا من منع حرب ضخمة، ربما حرب عالمية ثالثة. لا أحد يعرف. لكنني أعتقد أن الثمن الذي يدفعه الجميع الآن هو في متناول الجميع".