يواجه معلّم رياضة سابق في مدينة سالم الأمريكية تهمة الاعتداء الجنسي على 10 من طالباته في المدرسة الابتدائية، إذ تقول شرطة المدينة إن دانيال هاكيم عمل في مدرسة سالتونستول بين عامي 2015 و 2018، ووجهوا له 32 تهمة بالاعتداء الجسيم على أطفال.

وفي جلسة محاكمته، رفعت صفوف من أفراد العائلة والأصدقاء أيديهم في المحكمة لإظهار أنهم موجودون هناك لدعم الزوج والأب لـ5 أطفال، حيث قال بعضهم "ليس هناك مزاعم اغتصاب هنا، على سبيل المثال، كل ما هنالك هو اعتداء غير لائق".

على الجانب الآخر، ظهر بعض الآباء دعمًا للفتيات الضحايا، حيث قالت إحدى الأمهات "طبيعة الرفض والتقليل من شأن الأمر، (بالقول) لم يكن اغتصابا. هذا أمر مرعب! هؤلاء هم أطفال".

وأشادت أم أخرى بالفتيات، قائلة "إنهن محاربات وشجاعات بشكل لا يصدق، هن صغيرات أصبحن ضحايا. حان وقت المساءلة، نقطة على السطر".