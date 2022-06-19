رغم عدم إصابة أحد في حادثة إطلاق نار بمركز تايسون كورنر التجاري في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إلا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا خلال التدافع الذي تسببت فيه.

عثرت إدارة شرطة فيرفاكس على العديد من أغلفة الرصاصات في مكان الحادثة.

يعتقد المحققون أن شجارًا وقع بين مجموعتين تصاعدت إلى قيام شخص بسحب مسدس وإطلاق النار عدة مرات.

كان المركز التجاري مكتظًا بمئات المتسوقين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتقول شرطة فيرفاكس إن لديها فيديوهات مراقبة مكثفة لموقع الحادث وتجري مقابلات مع أكثر من 20 شاهدًا.

في حين أنه ليس لديهم أي مشتبه بهم في هذا الوقت ، فإنهم واثقون من أنهم سيكونون قادرين على حجز المسؤولين عن الحادثة.