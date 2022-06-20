متظاهرون غاضبون يواجهون نائبًا جمهوريًا.. شاهد كيف وصفوه وكيف رد عليهم

واجه متظاهرون غاضبون النائب الجمهوري دان كرينشو في مؤتمر للحزب الجمهوري في تكساس، حيث كان يهتف أحدهم واصفًا إياه بـ "ماكين ذو رقعة العين". من جانبه، رد النائب على الحادثة بتغريدة على تويتر عقب المؤتمر.

ويمكن سماع المتظاهر في الفيديو وهو يهتف "ماكين ذو رقعة العين. يا ماكين ذو رقعة العين. شاهدوا ماكين ذو رقعة العين هنا. أنت جمهوري بالاسم فقط. أنت مؤيد للعولمة".

وبعد المؤتمر، نشر النائب تغريدة على تويتر كاتبًا: "هذا ما يحدث عندما لا يكبر أطفال غاضبون مثل @alexstein99 ولا يمكنهم الحصول على صديقات".

ووصف مذيع فوكس تاكر كارلسون كرينشو بـ"ماكين ذو رقعة العين" في برنامجه الشهر المنصرم.

يرتدي كرينشو رقعة عين بعد إصابتها أثناء خدمته في أفغانستان عندما كان في قوات السيلز، في حين تواصلت CNN مع النائب للحصول على تعليق دون رد منه.