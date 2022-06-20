يناقش مراسل CNN، إدوارد إسحاق دوفيري، في هذا الفيديو مخاوف مسؤولي الأمن القومي من أن روسيا تبذل جهودًا جديدة لاستغلال الانقسامات في الولايات المتحدة خلال انتخابات النصفية في 2022.

وقال دوفيري إن هناك "المزيد من التطور وأنواع الحرب غير المتجانسة المتضمنة هنا، وأيضًا المزيد من الانقسامات التي يستطيع الروس استغلالها".

وأضاف "الأمر الذي يحذر منه المسؤولون الذين تحدثت معهم هو احتمال تدخل قراصنة روس ومن ثم السماح باكتشافهم عمدًا لكي يقول الناس: "يا إلهي، تدخل الروس في نظامنا"، الأمر الذي سيضعف ثقتهم في الانتخابات أكثر مما كان سابقًا".

وتابع قائلًا "من الواضح أننا نرى أنها مشكلة ضخمة الآن، وبشكل خاص بين مؤيدي الرئيس السابق ترامب، الذي دفع بفكرة وجود مشاكل في نزاهة الانتخابات".