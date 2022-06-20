لم يفلح الصاعق في إيقافه.. شاهد تصرف شرطي أمريكي مع رجل رفض إلقاء سلاحه

فيديو يظهر جزءًا من مواجهة بين شرطي ورجل، حيث قال شهود عيان إن شخصًا كان يحمل أداة حادة في يده، قد تكون أداة شواء، وكان يتقدم بشكل مستمر تجاه الضابط.

في الفيديو، يمكنكم سماع الشرطي وهو يأمر الرجل مرارًا وتكرارًا بالتوقف.

وبحسب أحد شهود العيان، فقد "سحب الضابط الصاعق الكهربائي وطلب منه ترك سلاحه، أخبره باستمرار أن يتركه، لكنه لم يفعل ذلك، لذا قام بصعقه مرتين أو ثلاث مرات".

وتابع شاهد العيان بالقول "لم يتأثر أبدًا، وقال الرجل: افعل ذلك مرة أخرى، فلن يزعجني على الإطلاق. حينها استدار وبدأ بالسير تجاه الضابط، وقرر الركض نحوه، وكاد يضربه بها إلى أن أطلق الضابط النار عليه ".

وبحسب الشرطة، فإن الرجل تعرض لإصابات خطيرة وتم نقله إلى مستشفى محلي.