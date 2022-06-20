شاهد.. لحظة فرار حضور حفل موسيقي من إطلاق نار في واشنطن

أسفر إطلاق نار بالقرب من حفل غير مصرح له، مساء الأحد، عن مقتل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا وإصابة آخرين، وفقًا للشرطة في واشنطن العاصمة. وأظهرت لقطات مصورة لحظة فرار الحشود من حضور الحفل عند سماع إطلاق نار من أسلحة غير قانونية.

كان عدة مئات من الناس تجمعوا لسماع موسيقى تعزف من شاحنة على رصيف الشارع. ومع تطور الأحداث، أوقفت الشرطة الحفل، وعثرت السلطات على عدة أسلحة نارية غير قانونية.

عانت الولايات المتحدة من ما لا يقل عن 277 عملية إطلاق نار جماعي حتى الآن هذا العام، وفقًا إحصاءات، بما يساوي ما ​يزيد عن 1.5 عملية إطلاق نار جماعي كل يوم.