تقول شرطة مدينة موديستو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن سائق سيارة صغيرة من طراز لينكولن أسرع قبل أن يتجاوز لافتة توقف ويصطدم بالشاحنة. من جانبه، قال شين ريفرز، الذي ساعد بإخراج الرضيع، إنه "كان بإمكاني رؤية الشخص الجالس في مقعد السائق وهو يقول: لديّ طفل عمره شهرين في السيارة.

تمكن عدد من الأشخاص من إنقاذ الرضيع من السيارة بعدما قاموا بمسح الموقع للتأكد من أن الجميع سيكونون بأمان، ويقول الجيران الآن إنهم يرغبون في رؤية إما إشارات توقف على الجهات الأربعة أو مطبات سرعة لتفادي الحوادث المتكررة التي تحدث في ذلك التقاطع.