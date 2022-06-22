ضرب زلزال قوته 5.9 درجة أفغانستان، الأربعاء، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقتل الزلزال ما لا يقل عن 255 شخصًا وأصاب أكثر من 500 شخص آخرين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية بختار.

تم تسجيل الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وضرب حوالي 46 كيلومترًا جنوب غرب مدينة خوست، وفقًا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

تقع خوست على بعد حوالي 230 كيلومترًا جنوب شرق كابول، بالقرب من الحدود الأفغانية الباكستانية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان إن فرق منظمة الصحة العالمية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة بعد الزلزال.