اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا بأغلبية 529 صوتًا مقابل 45 صوتًا يدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على وضع أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "دون تأخير" في اجتماع المجلس الأوروبي الذي يعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة.

كما دعا التصويت القادة إلى منح وضع المرشح لمولدوفا والشيء نفسه لجورجيا "بمجرد أن تقدم حكومتها" بشأن مجموعة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

ينص القرار غير الملزم على أنه نظرًا لأن "العدوان الوحشي لأوكرانيا من قبل روسيا، سيشكل محاولة لإعادة تعريف البيئة الجيوسياسية"، فإن منح وضع المرشح الأوكراني من شأنه "إرسال رسالة سياسية واضحة، مؤكدة أن الدول المعنية قد اتخذت خيارًا لا رجوع فيه.