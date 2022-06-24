توب 5: تونس تكشف عن تهديدات للرئيس.. وأمير قطر في مصر لأول مرة من 2015

من إعلان الديوان الأميري في قطر عن توجه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة، في أول زيارة له منذ الأزمة الخليجية عام 2015، إلى عودة ليبيا إلى دائرة الضوء حين أعلنت أنها تضخ مليون برميل من النفط أقل مما كانت تضخه العام الماضي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

لأول مرة منذ "الأزمة الخليجية".. أمير قطر في زيارة رسمية إلى مصر

أعلن الديوان الأميري في قطر عن توجه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة، في أول زيارة له منذ الأزمة الخليجية عام 2015.



المحكمة العُليا الأمريكية تُلغي دستورية حق الإجهاض للنساء.. هذا كل ما قد تود معرفته عن القضية

ألغت المحكمة العُليا الأمريكية قرار "رو ضد ويد" Roe V. Wade، الجمعة، وقضت بأنه لم يعد هناك وجود لحق دستوري للمرأة بعمليات الإجهاض.



إيران ترد على اتهامها بالتخطيط لاستهداف سياح إسرائيليين في تركيا

وصفت إيران الاتهامات الإسرائيلية لها، بتحضير خطط لاستهداف سياح إسرائيليين بهجمات إرهابية في إسطنبول، بـ"السخيفة"، ورأت بأنها تهدف للإضرار بعلاقاتها مع تركيا.



الداخلية التونسية: معطيات عن تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، عن وجود معطيات عن محاولات لاستهداف رئيس الجمهورية، قيس سعيد.



العالم يحتاجه أكثر من أي وقت مضى.. كل ما تحتاج معرفته عن النفط الليبي وفوضى إنتاجه

عادت ليبيا إلى دائرة الضوء حين أعلنت أنها تضخ مليون برميل من النفط أقل مما كانت تضخه العام الماضي. كانت تلك الأنباء كبيرة للدول المستهلكة للنفط التي تسعى جاهدة للبحث عن إمدادات إضافية مع تعرض الخام من روسيا، ثالث أكبر منتج في العالم، لعقوبات غربية. يقول المحللون إن البراميل الإضافية من ليبيا قد تساهم في إرجاء للتضخم العالمي المرتفع، العالم بأمس الحاجة إليه.