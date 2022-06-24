توب 5: تونس تكشف عن تهديدات للرئيس.. وأمير قطر في مصر لأول مرة من 2015

من إعلان الديوان الأميري في قطر عن توجه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الجمعة، في أول زيارة له منذ الأزمة الخليجية عام 2015، إلى عودة ليبيا إلى دائرة الضوء حين أعلنت أنها تضخ مليون برميل من النفط أقل مما كانت تضخه العام الماضي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
عادت ليبيا إلى دائرة الضوء حين أعلنت أنها تضخ مليون برميل من النفط أقل مما كانت تضخه العام الماضي. كانت تلك الأنباء كبيرة للدول المستهلكة للنفط التي تسعى جاهدة للبحث عن إمدادات إضافية مع تعرض الخام من روسيا، ثالث أكبر منتج في العالم، لعقوبات غربية. يقول المحللون إن البراميل الإضافية من ليبيا قد تساهم في إرجاء للتضخم العالمي المرتفع، العالم بأمس الحاجة إليه.