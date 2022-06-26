قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا استخدمت القاذفات الاستراتيجية لتنفيذ هجمات صاروخية على كييف صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إغنات للتلفزيون الأوكراني، إن القاذفات الاستراتيجية من طراز Tu95 و Tu160 استخدمت لضرب العاصمة كييف.

وانطلقت الهجمات الصاروخية من منطقة بحر قزوين بالقرب من مدينة أستراخان الروسية. وقد أطلقت ما بين 4 إلى 6 صواريخ على كييف هذا الصباح.

وقال إغنات إن الروس استخدموا يوم السبت قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu22M3 لأول مرة من المجال الجوي لبيلاروسيا لشن غارة جوية على أوكرانيا.