تم العثور على جثة تشيز البالغ من العمر 3 سنوات في ثلاجة صباح الجمعة أثناء فحص خدمات حماية الأطفال، وتواجه والدته أزوري دي فرانس الآن اتهامات بقتل طفل إلى جانب التعذيب وإخفاء وفاة فرد.

قريب الطفل، زائير أندرسون، كان متأثرًا بما حدث، قائلًا "قريبي الصغير، كان فتى مضحك. كان أصغر صديق مفضل لي".

كلمات مفجعة قادمة من الصبي البالغ من العمر 11 عامًا، كرد فعل على وفاة قريبه تشيز الذي كان يصغره بـ8 سنوات.

يجري التحقيق لمعرفة كيفية موت تشيز الصغير والمدة التي بقت فيها جثته في قبو المنزل بينما كان يُعتقد أنه مفقود لفترة طويلة.