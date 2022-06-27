أصيب المئات بعد انهيار استاد في مدينة إسبينال بولاية توليما بغرب كولومبيا خلال فعالية لمصارعة الثيران، الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويظهر مقطع فيديو نشره الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيترو منصة مليئة بالمتفرجين وهي تنهار، بينما يحاول الناس الفرار من المنطقة.

وأكد عمدة إسبينال، خوان كارلوس تامايو، وقوع الحادث في منشور على فيسبوك، الأحد، داعيًا المواطنين إلى إخلاء المنطقة.

ووفقًا للحاكم المحلي، ريكاردو أوروسكو، لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم، أحدهم قاصر وامرأتان ورجل آخر. بينما قال مسؤول صحة محلي إن أكثر من 300 شخص عولجوا في المستشفيات المحلية.

وقعت المأساة يوم الأحد في منتصف النهار، بينما كانت البلدة تستعد للاحتفال بعيد القديس بطرس، والذي يصادف يوم الاثنين.

وقد كان للحادثة بالفعل بعض العواقب السياسية، حيث دعا الرئيس الكولومبي المنتخب رؤساء البلديات في جميع أنحاء البلاد إلى تعليق فعاليات مصارعة الثيران لتجنب مآسي مماثلة.

في كولومبيا، تعد معارك الثيران أو "كوريدا" ممارسة تقليدية تاريخيًا وقضية مثيرة للجدل للغاية، مع تقديم النشطاء التماسات لحظرها لأسباب حقوق الحيوان، ولأسباب أمنية الآن أيضًا.