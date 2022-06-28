تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع أولينا زيلينسكا، سيدة أوكرانيا الأولى وزوجة الرئيس فولوديمر زيلينسكي، عن وضع عائلتها في خضم الغزو الروسي، وكيف أجبر ذلك العديد من أفراد الأسر الأوكرانية على العيش منفصلين لفترة طويلة.

وقالت زيلينسكا إنه "في هذين الشهرين - لم أكن أرى زوجي على الإطلاق - لكن هذا من الماضي، لحسن الحظ، يمكنني رؤيته أحيانًا لفترة قصيرة، ليس لمرات كثيرة، لكن يمكنني أن أشعر بقربه جسديًا".

وأضافت "هذا ليس طبيعي، إنها ليست علاقة طبيعية عندما لا يستطيع الأطفال رؤية والدهم والتحدث معه على الهاتف. علاقتنا متوقفة كما هو الحال مع جميع الأوكرانيين. أود أن أقول إن نصف سكاننا منفصلين، ليسوا معًا، ونحن، مثل كل عائلة، ننتظر أن يعاد لم شملنا".

وتابعت بالقول "نحن متشبثين - أحب تلك الصورة التي تظهر خزانة في بورديانكا ثابتة في مكانها عندما قصف المحتلون جميع المباني هناك، ورأينا الصورة لأحد المباني وكان هناك جدار واقف وكانت عليه خزانة غير تالفة. نحن متشبثون. نقول لبعضنا البعض: كيف حالكم؟ أنا مثل تلك الخزانة في بورديانكا. لذلك أحاول التشبث كما هو حال الخزانة تمامًا".