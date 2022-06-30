ترك ريتشارد "راندي" كوكس جونيور مشلولًا جزئيًا أثناء نقله في مركبة شرطة في نيو هايفين بكونيتيكت، كما قالت عائلته.

إذ أصيب كوكس عندما توقفت مركبة الشرطة فجأة "لتفادي الاصطدام بسيارة"، بحسب ما قال العمدة جاستن إليكر.

واعتقل كوكس في حفل واتهم بحيازة سلاح بشكل غير شرعي بجانب تهم أخرى. يظهر مقطع كاميرا الشرطي تقييد كوكس ووضعه في المركبة دون حزام أمان.

بعد التوقف المفاجئ، استمر الشرطي في القيادة 3 دقائق ونصف قبل أن يتحقق من سلامة كوكس. كان الأخير مرميًا على أرضية المركبة، دون قدرته على الحراك، حيث يظهر مقطع الفيديو تعرضه لضربة على رقبته إثر التوقف المفاجئ. بعد التحقق من كوكس، استدعى الشرطي سيارة إسعاف إلى مركز الاحتجاز، واستمر في القيادة 5 دقائق إلى المركز.

نشرت مدينة نيو هايفين 6 مقاطع فيديو تظهر كوكس في الاحتجاز بجانب وضع ضباط الشرطة له على كرسي متحرك قبل سحبه إلى زنزانة.

لا تظهر أي من مقاطع الفيديو الستة وصول سيارة إسعاف إلى مركز الاحتجاز أو إعداد كوكس لنقله إلى المستشفى.

من جانبه، قال محامي كوكس إنه أصيب بشلل في الجزء السفلي من جسده.