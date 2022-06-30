يظهر فيديو مراقبة صاروخ كروز روسي مضاد للسفن قادر على حمل رأس حربي بوزن 998 كيلوغراما. ضرب الصاروخ مركز آمستور في كريمنشوك، وخلّف آثارًا مدمرة، حيث طُمس المجمع التجاري كليًا، في مدينة بعيدة عن ساحة المعركة.

يقول الكرملين إنه ليس الملام على ما حدث هنا، زاعمًا أن الصواريخ الروسية أصابت حظيرة طائرات مليئة بالأسلحة الموردة من الولايات المتحدة وأوروبا، وأن تلك الأسلحة الغربية انفجرت، ما تسبب في هذا الحريق.

من جانبه، يقول رئيس النيابة العامة في هذه المنطقة، أنطون ستوليتني، إنه يجمع الأدلة لإثبات أن موسكو تكذب، وأنها تستهدف الأبرياء عمدًا.

في موقع الغارة، تحدث عمليتان في وقت واحد. عمال الطوارئ يزيلون الأنقاض ويحاولون العثور على جثث المفقودين، وفي الوقت نفسه، يجمع المحققون والمدعون الأوكرانيون أدلة على ما يقولون إنها جرائم حرب روسية.

أخذ ستوليتني فريق CNN إلى موقع الهجوم الثاني، الحظيرة التي ادعى الكرملين أنه تم تخزين الأسلحة الغربية فيها. لكن أوكرانيا تقول إنه مصنع لآلات الطرق، بنية تحتية مدنية.

ادعاء آخر من وزارة الدفاع الروسية هو أن مركز التسوق لم يكن مشغّلًا، لكن الرئيس فولوديمر زيلينسكي يقول إن قرابة ألف شخص كانوا موجودين في ذلك اليوم.

وتأمل أوكرانيا أن تأخذ قضيتها إلى لاهاي يومًا ما، لكن إحضار الجناة الروس المزعومين إلى المحكمة أمر صعب.