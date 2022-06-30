وجود جار مثل روسيا يُبقي فيتاس غرودزينسكاس مستيقظًا في الليل. مسلحًا بمدفعه الرشاش وكلب مالطي، إنه حرفيًا خط الدفاع الأول إذا خطت قوات الكرملين في نهاية شارعه خطوة واحدة إلى أراضي الناتو.

الاحتلال السوفييتي له ذكرى شخصية للغاية في هذا الجزء من أوروبا، ويقول فيتاس إن والده كان من بين ربع مليون ليتواني أرسلوا إلى غولاغز، حيث لقي الكثيرون حتفهم.

لذلك عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، انضم فيتاس إلى ميليشيا المتطوعين التاريخية في ليتوانيا، اتحاد الرماة، حيث تضاعفت أعداد المنتسبين إلى الاتحاد عشر مرات منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

أدى تحرك ليتوانيا لمنع مرور بعض البضائع إلى كالينينغراد إلى زيادة المخاطر مع اجتماع قادة الناتو. وقد ردت روسيا بالفعل بهجمات إلكترونية مستمرة.

ومع إدراكهم أنهم قد يحصل على فرصة واحدة فقط لحماية دول البلطيق، سيزيد التحالف الآن أكثر من ضعف قواته المتمركزة هنا اليوم والبالغ عددها 3 آلاف جندي.