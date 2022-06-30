الناتو يطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا فورا.. ويرحب بفنلندا والسويد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، يوم الخميس، إن "على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سحب قواته وإنهاء هذه الحرب في أوكرانيا على الفور من خلال التوقف عن مهاجمة دولة ديمقراطية ذات سيادة والتسبب في الكثير من المعاناة في أوكرانيا."

وبخصوص انضمام السويد وفنلندا للحلف، قال ستولتنبرغ، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الإسبانية، مدريد بمناسبة انعقاد قمة الناتو: "فنلندا والسويد دول ذات سيادة ، ولهما الحق في اختيار طريقهما الخاص والانضمام إلى الناتو، لقد رحبنا بهم في تحالفنا، ونحن بالطبع مستعدون لأي احتمال".

وأضاف: "نحن نعيش في عالم أكثر خطورة، ولا يمكن التنبؤ به، ونشهد فيه حربا ساخنة في أوروبا، مع العمليات العسكرية واسعة النطاق، التي لم نشهد مثلها في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ".