لحظة وضع علم الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الأوكراني وسط تصفيق حار

نشر البرلمان الأوكراني، الجمعة، فيديو يظهر إدخال علم الاتحاد الأوروبي إلى داخل قاعة البرلمان ورفعه هناك. ويمكن رؤية إدخال 3 أفراد علم الاتحاد الأوروبي وسط تصفيق حار من الحضور في القاعة.

كما ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهو يصفق، إضافة إلى ظهور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عبر اتصال افتراضي.

وكررت رئيسة المفوضية الأوروبية دعمها لأوكرانيا “مهما تطلبته المدة” ، خلال خطاب أمام البرلمان الأوكراني.

وأضافت أنه قبل 5 أشهر، كان منح أوكرانيا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي "لا يمكن تخيله"، لكن البلاد لديها "منظور أوروبي واضح للغاية".