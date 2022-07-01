يقول بريان ستيوارت إنه كان في طريقه إلى العمل صباح يوم الأربعاء عندما رأى شيئًا غير عادي على جسر ما. وقال بريان "كنت أقود متجهًا إلى مكب النفايات. رأيت شيئًا على جانب الطريق. عندما اقتربت، اعتقدت أنها دمية ربما أو شيء من هذا القبيل. عندما اقتربت أكثر، أدركت أنه كان شخصًا حقيقيًا".

وتابع بالقول "توقفت على جانب الطريق، وقدت إلى الخلف بالشاحنة. بدأ الطفل في الزحف نحوي نوعًا ما. اتصلت بالشرطة، وبينما كنت أتحدث إليهم وأعرّف عن هويتي، كان أحد أفراد الشرطة يسلك المخرج. أشرت إليه بالتوقف".

تم العثور على الطفل على جسر بعد عملية سرقة سيارة في حي 5300 بطريق باريس، ويعتقد مسؤولو سانت برنارد أن جوناثون بيركنز من نيو أورلينز والبالغ من العمر 21 عامًا انطلق بسيارة سوبارو بيضاء متوقفة أمام متجر على طول الشارع، دون أن يدرك أن طفلًا في السيارة.

وتعتقد الشرطة أن بيركنز ترك الطفل البالغ من العمر عامًا على الجسر، قبل هجر السيارة على طريق فرنسا. تم لم شمل الوالدين مع الطفل لاحقًا.

من جانبه، قال بريان إنه فعل ببساطة ما كان سيفعله أي شخص إذا رأى طفلًا معرضًا للخطر على كتف جسر مزدحم، مشيرًا إلى أنه يتوقع "من أي شخص أن يفعل الشيء نفسه".