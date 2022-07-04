ما آخر تطورات إطلاق النار داخل متجر في كوبنهاغن؟

لا يزال التحقيق مستمرًا وما زلنا نتطلع على المزيد من المعلومات حول هذه الحادثة ساعة بساعة. في هذه المرحلة، أكدت الشرطة أنه تم القبض على شخص واحد، وتم التعرف على رجل دنماركي يبلغ من العمر 22 عامًا، وقالت الشرطة إن لا مؤشرات على تورط آخرين، لكنهم لم يتمكنوا من استبعاد احتمال الكشف عن متورطين آخرين.

لكنهم أكدوا بالطبع هذه الأنباء المأساوية، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الوفيات وتم نقل ثلاثة أشخاص على الأقل إلى المستشفى حتى الآن. لكن الشرطة لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن حالتهم الحالية. ومع ذلك، قال المستشفى، حيث تم نقل هؤلاء الأفراد الثلاثة، إنه تم استدعاء موظفين إضافيين للتعامل مع حالة الطوارئ.

