من تهديد رئيس وزراء إسرائيل لحكومة لبنان بشأن حزب الله، وإعلان إيران سبب رفض السعودية منح ممثل خامنئي تأشيرة الحج، وتوقيع بروتوكولات عضوية فنلندا والسويد بالناتو، ومصر تحقق فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للعام الرابع، وصولا إلى تعيين كريستوف غالتيير مدرباً لباريس سان جيرمان.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الثلاثاء، الحكومة اللبنانية بالتدخل لـ"كبح جماح" حزب الله إذا لم تستطع هي فعل ذلك، وأكد أن دولته لن تسمح بالاعتداءات المتكررة على منصات الغاز الخاصة بها

قالت إيران إن السعودية رفضت منح تأشيرة الدخول لممثل المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس بعثة الحج الإيرانية، عبدالفتاح النواب، بداعي عدم توفر شرط السن، وفق ما نقلته وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية الثلاثاء

وقع سفراء دول حلف شمال الأطلسي على بروتوكولات انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، الثلاثاء.

كشفت النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة لمصر للعام المالي المنقضي 2021/2022، تحقيقها فائضًا أوليًا قدره 97 مليار جنيه (5 مليار دولار) بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض في العجز الكلي بلغ 6.1%.

أعلن نادي باريس سان جيرمان، الثلاثاء، تعيين المدرب الفرنسي كريستوف غالتيير مدربًا للفريق، خلفًا لماوريسيو بوكيتينو.