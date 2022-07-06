تلقى الشاب جيلاند والكر 60 رصاصة على الأقل أصابت جسده في حادث إطلاق نار مميت، وقع بعد أن حاولت شرطة مدينة أكرون في ولاية أوهايو الأمريكية إيقافه، بسبب ارتكابه مخالفات وانتهاكات لقوانين المرور.

وذلك بعد مطاردة بالسيارات قام والكر بالخروج من سيارته والهرب مبتعدًا، ولكن الضباط طاردوه، وأطلقوا عليه النار ،وقتلوا الشاب البالغ من العمر 25 عامًا في نهاية المطاف.

وقد أعلنت مدينة أكرون حالة الطوارئ، وفرضت حظر تجول، وسط احتجاجات واسعة بعد حادثة إطلاق النار.

ووضع ثمانية من ضباط الشرطة كانوا "متورطين بشكل مباشر" في إطلاق النار بإجازة إدارية مدفوعة الأجر، بانتظار التحقيق.