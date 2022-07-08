نشر مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا الأمريكية فيديو يظهر لحظة تدمير المعلم الغامض الذي يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية في جورجيا.

ونشر مكتب التحقيقات مقاطع فيديو في 3 تغريدات على صفحته الرسمية بـ"تويتر".

ويُذكر أن الالواح التي يطلق عليها اسم ألواح جورجيا الإرشادية، هي سلسلة من ألواح الجرانيت التي يبلغ ارتفاعها حوالي 20 قدمًا نقشت عليها سلسلة من التحذيرات بشأن "عصر العقل" في المستقبل، وصفت بأنها "ستونهنغ الأمريكية"وهي عبارة عن قطعة فلكية معقدة، تزن 120 طناً من بقايا الحرب الباردة، تم بناؤها لتعليم الناجين من "نهاية العالم" التي يخشى الرجل الغامض الذي بناها أنها قريبة جدًا.

أما هوية الرجل الذي أطلق على نفسه اسم "آر سي كريستيان" فتُعد سرية إذ تعهد مصرفا عمل كوكيل له في إلبرتون، ويُدعى ويات مارتن، بإخفائها ونقلها معه إلى قبره.

ونُقشت الألواح الرأسية الأربعة التي تهيمن على الأحجار الإرشادية في الخلف والأمام مع مبادئ كريستيان العشرة، كل جانب بلغة حديثة مختلفة، تم نقش التتويج في أبجديات الحضارات البشرية المبكرة - الهيروغليفية المصرية ، والكتابة المسمارية البابلية ، والسنسكريتية ، واليونانية الكلاسيكية.

ويحتوي العمود المركزي على فتحة يمكن من خلالها ملاحظة عبور الشمس طوال الفصول، بينما يركز الثقب الأعلى على نجم الشمال، وهناك ثقب آخر في حجر التتويج يركز شعاعًا من ضوء الشمس على العمود المركزي عند الظهيرة. وستسمح هذه الميزات للناجين من نهاية العالم المخيفة لكريستيان بإعادة إنتاج ثلاثة من الأدوات الأساسية للحضارة: التقويم والساعة والبوصلة.