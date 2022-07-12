أقام البيت الأبيض فعالية للاحتفال بإقرار قانون الأسلحة الجديد، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن يلقي خطابًا في الحدث عندما وقف أحد الحضور وبدأ بالصراخ على بايدن.

وتظهر أرقام الاستطلاع الجديدة أن هذه الحادثة ليست استثنائية، إذ أن بايدن يفقد الدعم داخل حزبه مع تدني شعبيته بشكل تاريخي.

وكان بايدن يلقي خطابًا قال فيه "اليوم يمثّل أشياء كثيرة، إنه دليل على أنه - ورغم الرافضين - يمكننا إحراز تقدم ملموس في التعامل مع عنف السلاح".

حينها بدأ رجل بالصراخ عليه وهو يقول "علينا أن نفعل أكثر من ذلك! يجب أن نفتح مكتبًا في البيت الأبيض". وتابع بالقول "كنت أحاول إخبارك بالأمر لسنوات وسنوات. علينا أن نفعل المزيد!".

ورد بايدن على الرجل قائلًا "لدينا واحد، دعني أنهي تعليقي"، قبل أن يصدر أمرًا إلى مساعديه بعدم مقاطعة الرجل والسماح له بالحديث. ثم استكمل بايدن حديثه قائلًا "لا تخطئوا بشأن هذا الأمر. هذا التشريع تقدم حقيقي، ولكن يجب القيام بالمزيد".