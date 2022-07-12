بعد الاغتيال المروع لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، علمنا للتو بتفاصيل جديدة حول الدافع المحتمل. أفادت وسائل الإعلام اليابانية أن المشتبه به استهدف آبي بسبب روابط معقدة.

اعتقد القاتل أن جد رئيس الوزراء السابق قد وسّع جماعة دينية كان مطلق النار يحمل ضغينة ضدها، حيث قال المشتبه به للمحققين "اعتقدت أن رئيس الوزراء الأسبق نوبوسوكي كيشي - وهو جد آبي - ساهم في توسيع المجموعة، وفكرت في قتل حفيده، رئيس الوزراء السابق آبي".

وأكدت كنيسة التوحيد أن والدة مطلق النار كانت عضوًا فيها. هذه كنيسة كانت متورطة في فضائح مختلفة على مر السنين. لم تؤكد CNN ذلك حتى الآن مع الأم، ولم تتمكن من تأكيد التقارير بشكل مستقل عن أن المجموعة هي التي دفعت مطلق النار إلى قتل آبي.