الشرطة اليابانية أجرت بحثًا واسع النطاق في مكان مقتل آبي

أجرت شرطة نارا، صباح الأربعاء، عملية بحث واسعة النطاق في الموقع الذي قُتل فيه رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، وفقًا لفريق CNN الذي شهد ذلك.

قال كوهي تاناكا، من العلاقات العامة لشرطة نارا لشبكة CNN: "أجرينا بحثًا بعد الحادث مباشرة. ولا نتردد في فعل ذلك مرة أخرى للقضاء على أي احتمال للعثور على مزيد من الأدلة ".

رأى فريق CNN في موقع القتل نحو 12 من أفراد الشرطة يتفحصون عن كثب سطح الطريق.

رفض تاناكا إعطاء معلومات عما يبحثون عنه على وجه التحديد، لكنه قال إنهم يستخدمون جهاز الكشف عن المعادن في بحثهم أيضًا.