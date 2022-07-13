بولتون لـCNN: ترامب لا يستمع إلى نصيحة الآخرين عندما يتعلق الأمر به

تحدث جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع CNN حول كيف كان ترامب يقوم بأفعاله، وما لم يتقبله من الآخرين.

فقال: "عندما يتعلق الأمر بمصلحته الشخصية، فإن الجواب هو أنه لا يستمع إلى أي شخص آخر. لكن أعتقد أنه من المهم أيضًا أن نفهم، لم يفعل دونالد ترامب شيئًا بعد الانتخابات فيما يتعلق بالكذبة حول تزوير الانتخابات، لا يمكن الدفاع عن أي منها. إنه خطأ أيضًا، كما قال بعض الأشخاص، بما في ذلك أعضاء اللجنة، المعلقون، أن هذا بطريقة ما كان انقلابًا مخططًا له بعناية يستهدف الدستور."