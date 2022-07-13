اختلف مذيع CNN، جيك تابر، مع مستشار الأمن القومي السابق في إدارة دونالد ترامب، جون بولتون، حول فكرة أن الرئيس السابق كان قادرًا على التخطيط لانقلاب في أحداث السادس من يناير 2021.

وقال بولتون تعليقًا على الأحداث إن "الأمر ليس هجومًا على ديمقراطيتنا، وإنما حرص من دونالد ترامب على دونالد ترامب. هذا واقعة تحدث مرة واحدة في العمر".

ورد مذيع CNN عليه قائلًا "لا أعرف إن كنت أتفق معك إن كنا منصفين، مع كل الاحترام. لا يتعين على المرء أن يكون ذكيًا للقيام بمحاولة الانقلاب".

لتأتي إجابة بولتون بقول "أنا لا أتفق مع ذلك، بصفتي شخصًا ساعد في التخطيط لانقلاب، ليس هنا، ولكن كما تعلمون، في أماكن أخرى. يتطلب الأمر الكثير من العمل، وهذا ليس ما فعله (دونالد). كان يتنقل فقط من فكرة إلى أخرى. في النهاية أطلق العنان لمثيري الشغب في مبنى الكابيتول. فيما يتعلق بذلك، ليس هناك شك، لكنه لم يسقط الدستور لكسب المزيد من الوقت وإعادة الأمر إلى الولايات لمحاولة إعادة القضية. وإذا كنت لا تصدق ذلك، فسوف تبالغ في رد فعلك".

وحاول مذيع شبكتنا معرفة ما إن كانت الانقلابات التي أشار إليها بولتون كانت ناجحة، ليقول الأخير "لقد كتبت عن فنزويلا في الكتاب، وتبين أنه لم يكن ناجحًا. لا يعني ذلك أن علاقتنا بالأمر كانت وثيقة، لكنني رأيت ما تطلبه الأمر لتتمكن المعارضة من محاولة الإطاحة برئيس منتخب بشكل غير قانوني. وفشلوا. الفكرة القائلة بأن دونالد ترامب كان بنصف كفاءة المعارضة الفنزويلية مثيرة للضحك".