فيديو يظهر استهداف قوات أوكرانية مخازن عسكرية روسية شرقي أوكرانيا

قال سيرهي براتشوك، المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية، إن الجيش الأوكراني قصف مستودعات عسكرية روسية في مدينة هورليفكا شرقي أوكرانيا، في منشور على تطبيق تيليغرام، الأربعاء.

وأظهر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تفجيرات وسلسلة من أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

وزعم إيفان بريهودكو، رئيس إدارة مدينة هورليفكا الموالي لروسيا، في منشور على تيليغرام، الأربعاء، أن الجيش الأوكراني نفذ "ضربة مباشرة" على المباني السكنية في شارع بلوتيننا في شيروكا بالكا، وهي مستوطنة في هورليفكا. كما قال بريهودكو إنه لم تكن هناك إصابات.