تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو القوا فيها الضوء على لحظات التقطتها عدسات الكاميرا خلال مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس الأمريكي، جو بايدن في إسرائيل، ظهر فيها الأخير وهو يقول "ماذا أفعل الآن؟"، بعدما حيا بايدن مستقبليه من الجانب الإسرائيلي.

وألقى الرئيس الأمريكي بعد ذلك كلمة تطرق فيها إلى "الهولوكوست"، ليقع بزلة لسان أثناء الحديث، قائلًا: "لنبقي حقيقة وشرف الهولوكوست.. ورعب الهولوكوست، ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم..".

وفي مراسم الاستقبال أيضًا، كان بايدن قد صافح مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين بكف مغلق على شكل قبضة، قبل أن يظهر وهو يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بكف مفتوح.