تتهم جماعات حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة، ليس فقط ضد السعوديين. إذ تتهم المملكة باحتجاز وترحيل العديد من أفراد أقلية الأويغور إلى الصين، حيث يواجهون الاضطهاد.

تحث أسرة رجل من الأويغور خلف القضبان في المملكة العربية السعودية يواجه خطر الترحيل من السعودية، الرئيس الأمريكي - أثناء زيارته للمملكة - لإنقاذ والدهم وثلاثة أيغور آخرين يُزعم أنهم محتجزون في السعودية.

أثناء التحقيق الذي أجرته CNN في عمليات ترحيل الأويغور من قبل الدول ذات الأغلبية المسلمة العام الماضي - تواصلنا مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية والصين لكننا لم نتلق ردًا على طلباتنا المتكررة للتعليق.