ذعر داخل قطار تحيط به الحرائق وذوبان مدرج مطار.. الحرارة تضرب أوروبا

في الساعات المقبلة ، قد تصل درجات الحرارة في إنجلترا إلى 40 درجة مئوية أو أعلى، أي حوالي 104 درجة فهرنهايت.

وكان يوم الاثنين هو الثالث من حيث ارتفاع درجات الحرارة التي سجلت في بريطانيا ، حيث بلغت درجة الحرارة في مقاطعة سوفولك 38 درجة مئوية.

كما حطمت ويلز سجل الحرارة الخاص بها.

درجات الحرارة الشديدة تسبب أضرارا في وسائل النقل العام، ووتسبب ذوبان مدرج المطار في حدوث تأخيرات في مطار لندن بالقرب من لندن ، وتراقب أطقم السكك الحديدية انحناء وإلتواء المسارات.

في حين تستعد باريس أيضًا لطقس شديد الحرارة. وقد تصل درجات الحرارة هناك إلى 39 درجة مئوية اليوم. وفي جنوب غرب فرنسا ، دمرت حرائق الغابات حوالي 11 ألف هكتارا من الأراضي، وأجبرت عشرات الآلاف من الناس على الإخلاء.

أما في إسبانيا ، أجبرت الحرائق شركة السكك الحديدية الحكومية على تعليق الخدمة بين مدريد وغاليسيا.

