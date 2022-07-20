تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر طريقة سلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل اجتماعهما في قمة طهران الثلاثية، الأربعاء.

وكان بوتين قد انتظر أردوغان لمدة تقارب الدقيقة قبل الاجتماع، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر بوتين وهو يفتح يديه إلى جانبيه فور وصول أردوغان، في إشارة من غير الواضح ما إذا كانت تحمل نوعا من العتاب على التأخير.

واعتبر بعض المغردين أن تأخر أردوغان كان رد اعتبار على جعله ينتظر من قبل بوتين في موسكو عام 2020.

وشارك القائدان في قمة ثلاثية في طهران إلى جانب نظيرهما الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكان الملف السوري على رأس أولوليات القمة