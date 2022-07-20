دخل رجل إسباني في "حالة حرجة" بعدما هرب من حرائق غابات مع اشتعال ملابسه، بحسب صديق للعائلة، كما نقلت رويترز.

وكان أنخيل مارتن أرخونا يحاول حفر خندق لوقف النيران من الانتشار في بلدة تابارا بمقاطعة زامورا الإسبانية، لكنه ركض مبتعدًا عن النيران بعدما أحاط به الدخان، حيث تغير اتجاه الريح أثناء قيامه بعملية الحفر.

عانى الرجل الذي يبلغ من العمر 50 عامًا من حروق شديدة ونقل جوًا إلى وحدة متخصصة بإصابات الحروق في بلد الوليد المجاورة.

تم السيطرة على الحريق في محيط تابارا، لكن حرائق مجاورة غيرها تستمر في الاشتعال، بينما تسبب الحريق في وفاة شخصين وترك 3 أشخاص بإصابات خطيرة، مع إخلاء أكثر من 6 آلاف شخص.