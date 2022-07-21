يُظهر مقطع فيديو عائلة أميري جو غارزا، ضحية إطلاق النار في مدرسة بيوفالدي، وهي تواجه والدة المسلح، ويوثق رد فعلها.

عائلة الضحية طالبت بتفسير لما حدث من الأم، غير أن الأخيرة ردت وهي منفعلة بألم قائلة "ليس لديكم الحق في الحكم على ابني".

وتابعت الأم بالقول "أرجو أن يسامحكم الرب جميعًا" وهي ترد على عائلة الضحية.

بعدها ظهرت وهي تقول "أعلم أن ابني كان جبانًا. تعتقدون أنني لا أعرف ذلك؟ أعرف. ألا تعتقدون أنني أحمل كل هذا بداخلي؟ ألا تعتقدون أنني أعرف ذلك؟ أعرف، وأنا آسفة".

يذكر أن CNN تتواصل مع الأم للحصول على تعليق.