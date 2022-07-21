قالت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس (MBTA) في بيان لشبكة CNN إن نشوب حريق في قطار بولاية ماساتشوستس الأمريكية أدى إلى إجلاء 200 شخص صباح الخميس.

فقد شوهد في حوالي الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي، “ألسنة اللهب والدخان” في عربة “قطار الخط البرتقالي المتجه جنوبًا يقترب من محطة التجميع“، وفقًا للبيان.

أضافت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس (MBTA) أنه: “بمساعدة موظفي MBTA، تم إجلاء ما يقرب من 200 راكب من القطار، لكن بعض الأشخاص قاموا بإخلاء العربات من خلال القفز من النوافذ“.

قفز شخص واحد على الأقل إلى أسفل “نهر ماستيك“، وفقًا لمحطة WFXT الإخبارية المتعاونة مع شبكة CNN.

وقالت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أنه تم إنقاذ هذا الشخص في نهاية المطاف لكنه “رفض” العلاج الطبي.

وقد اشتعلت النيران في القطار بالقرب من مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس، وفقًا لمحطة WFXT الإخبارية.